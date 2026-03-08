PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit mehreren Pkw - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Unfall mit mehreren Pkw am Kreisverkehr zwischen Limburgerhof und Mutterstadt gemeldet. Bei der Unfallaufnahme gaben die drei vor Ort befindlichen Unfallbeteiligten einstimmig an, dass sie sich im Kreisverkehr befanden, als der vordere Pkw den Kreisverkehr in Richtung Schifferstadt verlassen wollte. Ein von Mutterstadt kommender und auf den Radweg fahrender Fahrradfahrer querte zeitgleich die Fahrbahn vor dem ausfahrenden Pkw, obwohl für den Fahrradfahrer eine Wartepflicht bestand. Um ein Zusammenstoß zu verhindern bremste die Pkw-Fahrerin ihren Pkw zum Stillstand. Die zwei nachfolgenden Pkw konnten ebenfalls durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der hinterste und gerade in den Kreisverkehr eingefahrene Pkw erkannte die Situation zu spät. Er stieß gegen den vor ihm stehenden Pkw, welcher wiederum auf den davorstehenden Pkw geschoben wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und wird nun gesucht. Der Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, schwarze sportliche lange Kleidung, Helm, Sonnenbrille, schwarzes Fahrrad. Wer Angaben zum Fahrradfahrer machen kann oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

