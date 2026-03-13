Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mutmaßliche Diebinnen identifiziert - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden (ots)

Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos ist es nach einem Diebstahl vor einer Woche (5. März) in einem Discounter in der Wilhelm-Drapp-Straße gelungen, zwei zunächst unbekannte Frauen als die Verantwortlichen der Tat zu identifizieren. Es handelt sich hierbei um zwei 30 und 44 Jahre alte Frauen mit bulgarischer Staatsangehörigkeit, die aktuell unbekannten Aufenthalts sind. Maßgeblichen Anteil an der Ermittlung der Tatverdächtigen hatten die Beamtinnen der Gesichtserkennung des Polizeipräsidiums Offenburg, die über vorhandenes Videomaterial die entscheidenden Hinweise zu dem mutmaßlich überregional agierenden Duo lieferten. Grundlage der Ermittlungen war die Anzeigeerstattung einer 79 Jahre alten Frau, die bei ihrem Einkauf in einem Discounter bestohlen wurde. Laut ihren Schilderungen sei in einem unbeobachteten Moment aus ihrer im Einkaufswagen platzierten Handtasche der Geldbeutel mit Bargeld, EC-Karte und persönlichen Dokumenten entwendet worden.

Mit diesem Hintergrund gibt die Polizei nachstehende Tipps:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. - Tragen Sie ihre Hand- und Umhängetasche immer verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder in Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

