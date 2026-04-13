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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall auf der Münsterstraße, zwischen Radfahrer und Auto

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (10.04.) gegen kurz nach 09.00 Uhr hat sich auf der Münsterstraße kurz vor der Bogenstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 45-Jähriger aus Tecklenburg war mit seinem Auto auf der Münsterstraße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 108 kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier kollidierter er zunächst mit zwei Straßenpollern und anschließend mit einem einen Pedelec-Fahrer. Der 86-jährige Ibbenbürener auf dem Pedelec wurde bei der Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Tecklenburger wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Durch Trümmerteile der Straßenpoller wurde ein weiteres Fahrzeug, das zum Unfallzeitpunkt an Unfallstelle vorbeifuhr, beschädigt. Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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