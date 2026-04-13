Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit drei Verletzten,

Steinfurt (ots)

Am Sonntagabend (12.04.) gegen 20.00 Uhr ist es auf der Tecklenburger Straße in Höhe Hollich 147 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 20-jähriger Mann aus Emsdetten fuhr hinter einem 19-jährigen Steinfurter auf der Tecklenburger Straße in Richtung Emsdetten. Der 20-Jährige setzte mit seinem Opel Corsa zum Überholen an und kollidierte dann mit dem VW Golf des Steinfurters, der gleichzeitig nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte.

Der Opel Corsa überschlug sich in Folge der Kollision und kam in einem angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Mit im Opel Corsa saß zum Unfallzeitpunkt ein weiterer 20- Jähriger aus Emsdetten. Fahrer und Beifahrer des Corsa wurden schwer verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Fahrer des VW Golf blieb unverletzt. Sein 57-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Steinfurt, wurde leicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme musste die Tecklenburger Straße komplett gesperrt werden, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

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