Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ist es am Donnerstag (09.04.) gegen 16.00 Uhr auf der Schlickelder Straße gekommen.

Ein 22-jähriger Ibbenbürener fuhr mit einem Peugeot 203 auf der Schlickelder Straße in Richtung Schlickelde. Kurz hinter der Einmündung mit der Querenstraße wollte der Fahrer nach links abbiegen, um zur Anschrift Up der Gadde 170 zu fahren. Ein hinter ihm fahrender 32-jähriger Mann aus Recke, der mit einem Opel Astra unterwegs war, übersah dies nach ersten Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache und wollte den Peugeot überholen. Während des Abbiegevorgangs des Peugeot kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die dadurch in einen angrenzenden Acker geschleudert wurden.

Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Der Ibbenbürener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Peugeot nicht zuglassen war und somit keinen Versicherungsschutz hatte. Des Weiteren hatte der 22-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis und es bestand der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Ibbenbürener wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Schaden an den Fahrzeugen liegt geschätzt bei etwa 9.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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