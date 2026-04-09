Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Angriff auf Radfahrer, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Mittwoch (08.04.) gegen 15.10 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann aus Greven mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Emsdettener Landstraße in Richtung Greven. In Höhe des Kirchplatzes, nahe eines dortigen Blumenhandels, warf ein Unbekannter eine Glasflasche auf den Radfahrer. Dieser stürzte daraufhin. Der Unbekannte ging anschließend zu dem Senior und trat und schlug mehrfach auf ihn ein. Der Grevener wurde durch den Angriff schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen jungen Mann in dunkler Kleidung handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Greven unter 02551/15-4455 entgegen.

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