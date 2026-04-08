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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brand von Außenmobiliar

Steinfurt (ots)

Vor einer Bäckerei an der Straße Baumgarten sind zwischen Montag (06.04.), 20.00 Uhr und Dienstag (07.04.), 05.00 Uhr diverse Außenmöbel abgebrannt.

Eine Zeugin stellte am Dienstagmorgen fest, dass ein vor der Bäckerei stehender Ampelschirm sowie acht Stühle abgebrannt waren. Ebenso konnten Brandbeschädigungen an fünf Tischen festgestellt werden, die vor der Bäckerei standen. Wie die Gegenstände in Brand geraten sind, ist noch unklar. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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