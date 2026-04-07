Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Geldautomaten entwendet

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (06.04.) an der Alten Münsterstraße, Ecke Friedenstraße, einen Geldautomaten entwendet.

Ein Zeuge meldete gegen 02.20 Uhr, dass sich vier Personen an dem Geldautomaten zu schaffen machen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits weg. Der Automat war an der Hauswand befestigt. Die Unbekannten montierten diesen gewaltsam ab und nahmen ihn mit. Anschließend flüchteten sie mit einem weißen Transporter in Richtung Schützenstraße.

Eine genaue Beschreibung der Täter konnte nicht gegeben werden. Wie hoch der Schaden ist, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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