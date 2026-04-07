Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Hofläden

Saerbeck (ots)

In der Bauerschaft Middendorf hat es am Osterwochenende zwei Einbrüche in Hofläden gegeben.

Am Samstag (04.04.) sind Unbekannte um 04.00 Uhr in den Hofladen an der Anschrift Middendorf 24 gegangen. Dort beschädigten sie einen Kaffee- und drei Lebensmittelautomaten. Des Weiteren brachen sie eine Geldkassette auf. Daraus entwendeten die Täter nach ersten Erkenntnissen einen geringen zweistelligen Geldbetrag.

Zwischen Freitag (03.04.), 21.05 Uhr und Samstag (04.04.), 07.00 Uhr haben Unbekannte an der Anschrift Middendorf 10 das Schloss eines Milchautomaten aufgebrochen. Vom Automaten entfernten sie das Payout-Gerät und entwendeten dieses. Mit einem Payout-Gerät kann an einem Automaten mit Geldscheinen gezahlt werden. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

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