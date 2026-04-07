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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnhaus

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (04.04.) zwischen 16.55 Uhr und 17.55 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Josef-Wirmer-Straße eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür des Hauses. Dort durchsuchten sie diverse Räume. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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