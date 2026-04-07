Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeugbrand

Rheine (ots)

Am Montag (06.04.) hat in Mesum am Norgerweg, zwischen Dannenkamp und Kösterskamp, ein Audi gebrannt.

Eine Zeugin hörte gegen 02.30 Uhr einen lauten Knall und sah dann, wie ein Audi Q7 in Flammen stand. Die Zeugin sah noch eine dunkel gekleidete Person, die sich von dem Fahrzeug entfernte. Ihr folgte ein dunkler Pkw. In diesen stieg die Person kurz darauf ein. Der Pkw flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Audi brannte im hinteren Teil vollständig aus. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 20.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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