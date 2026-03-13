PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Sonderkommission richtet Schaukasten am Tatort ein

Heidekreis (ots)

13.03.2026 / Sonderkommission richtet Schaukasten am Tatort ein

Walsrode: Im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen vom 07.03.2026 im Richard-Fröhlich-Weg, bei dem eine 27-jährige Frau durch Stiche schwer verletzt wurde, hat die eingerichtete Sonderkommission der Polizeiinspektion Heidekreis am Tatort einen Schaukasten mit Hinweisen für die Bevölkerung aufgestellt.

In dem Schaukasten sind die bisherigen Zeugenaufrufe der Polizei noch einmal gebündelt dargestellt. Unter anderem wird dort auch ein im Zuge der Ermittlungen aufgefundenes Kleidungsstück abgebildet, zu dem sich die Ermittlerinnen und Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung erhoffen.

Mit der Maßnahme richtet sich die Polizei insbesondere an Bürgerinnen und Bürger, die sich regelmäßig im Bereich des Tatortes aufhalten, jedoch möglicherweise bislang nicht über die Berichterstattung in den Medien oder im Internet erreicht wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

