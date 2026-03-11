Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Sonderkommission bittet um weitere Hinweise nach Tatgeschehen in Walsrode

Heidekreis (ots)

11.03.2026 / Sonderkommission bittet um weitere Hinweise nach Tatgeschehen in Walsrode

Walsrode: Im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen vom vergangenen Samstag (07.03.2026), bei dem eine 27-jährige Frau im Richard-Fröhlich-Weg durch Stiche schwer verletzt wurde, bittet die eingerichtete Sonderkommission der Polizeiinspektion Heidekreis erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen insbesondere Zeugen, denen das spätere Opfer am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich des Richard-Fröhlich-Weges oder auf den Wegen sowie in den Wohngebieten im Umfeld der dortigen Schulen aufgefallen ist.

Das 27-jährige Opfer trug zu diesem Zeitpunkt lange schwarze Haare und war mit einem grünen Mantel, einer schwarzen Hose und hellen Sneakern bekleidet.

Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise, ob jemand im genannten Zeitraum einen jungen Mann im Umfeld der Frau bemerkt hat, der ihr möglicherweise gefolgt sein könnte.

Hinweise nimmt die Sonderkommission mit Sitz in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell