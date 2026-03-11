Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

20.02.2026 / Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 09.03.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6231924), in der die Polizei nach Zeugen zu einer Unfallflucht im Rominter Weg sucht, hat sich inzwischen ergeben, dass sich der Unfall nicht - wie zunächst angenommen - am 21.02.2026 ereignet hat, sondern bereits am 20.02.2026 im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, die in der dortigen Kooperativen Gesamtschule stattgefunden hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde an diesem Tag, in der Zeit von etwa 19:25 Uhr bis 22:30 Uhr, ein am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 2 abgestelltes Auto von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren in Richtung Am Timmerahde einen geparkten Mercedes-Benz.

Möglicherweise schätzte die Person den seitlichen Abstand falsch ein oder musste aufgrund von Gegenverkehr zu früh nach rechts einscheren. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei in Schneverdingen bittet weiterhin mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05193-982500 zu melden.

