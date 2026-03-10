Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg zu Gast in Munster

Heidekreis (ots)

10.03.2026 / Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg zu Gast in Munster

Munster: Am Montag und Dienstag war die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg zu Gast in Munster und führte dort das Theaterstück "Netz-Dschungel" auf.

Eingeladen waren alle Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Grundschulen Breloh und Örtzetal. Auch Thorsten Schlaadt, der aktuell mit der Leitung des Polizeikommissariats in Munster beauftragt ist, nahm an einer der Vorstellungen teil.

Das rund einstündige Theaterstück greift den Umgang mit digitalen Medien auf und vermittelt den Kindern spielerisch, wie wichtig ein verantwortungsbewusstes Verhalten im Internet ist. Dabei wird unter anderem verdeutlicht, welche Folgen es haben kann, wenn persönliche Informationen wie Fotos oder die eigene Adresse im Internet veröffentlicht werden und in die Hände fremder Personen gelangen. Ziel ist es, die Medienkompetenz der meist etwa zehnjährigen Schülerinnen und Schüler zu stärken.

"Die Kinder beteiligten sich sehr lebhaft an den Aufführungen. Viele von ihnen wussten bereits, dass sie bei der Weitergabe persönlicher Daten im Internet vorsichtig sein sollten. Gleichzeitig berichteten jedoch auffällig viele, bereits Social-Media-Anwendungen zu nutzen oder Spiele zu spielen, die eigentlich nicht für ihr Alter geeignet sind.", resümierte Polizeioberkommissarin Johanna Lichte, Beauftragte für Jugendsachen bei der Polizeiinspektion Heidekreis, die beiden Veranstaltungstage.

In den kommenden Wochen werden Mitarbeitende der Polizei aus Munster sowie Johanna Lichte die Klassen erneut besuchen. Dabei sollen die Inhalte des Theaterstücks gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern noch einmal aufgegriffen und besprochen werden, um das Gelernte zu vertiefen.

Für interessierte Eltern wurde bereits am Montag ein Informationsabend angeboten. Dabei informierte die Polizei über mögliche Risiken für Kinder bei der Nutzung des Internets sowie über Möglichkeiten, wie Eltern ihre Kinder beim Umgang mit digitalen Medien begleiten können.

"Eltern sollten die Mediennutzung ihrer Kinder aktiv begleiten, klare Grenzen setzen und auf altersgerechte Inhalte achten. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Kinder neben digitalen Angeboten auch ausreichend Zeit für Bewegung, Spiel und Aktivitäten außerhalb der Onlinewelt haben", betont Polizeioberkommissarin Johanna Lichte.

Weitere Hinweise und Informationsangebote zum Thema Mediennutzung bei Kindern sind unter anderem auf den Internetseiten www.klicksafe.de sowie www.medien-kindersicher.de zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell