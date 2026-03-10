POL-HK: Hodenhagen: Unfallflucht; Munster: Unfall; Wietzendorf: Einbruch; Soltau: Betrunken auf dem E-Scooter; Buchholz (Aller)/A 7: Unfall

Polizeiinspektion Heidekreis

10.03.2026 / Unfallflüchtige im Nahbereich angetroffen

Hodenhagen: In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 02:40 Uhr am Ortsausgang von Hodenhagen in Richtung Eickeloh zu einem Verkehrsunfall. Hier kam nach bisherigen Erkenntnissen eine 20-jährige Fahrerin aus Walsrode mit ihrem Auto alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Die Fahrerin sowie ihre ebenfalls 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt und entfernten sich zunächst vom Unfallort. Im Rahmen der Fahndung konnten beide jedoch kurze Zeit später im Nahbereich durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,07 Promille. Zudem räumte die Unfallverursacherin den Konsum von THC ein. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der jungen Frau wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

10.03.2026 / Unfall am Kreisverkehr mit schwerverletzter Person

Munster: In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 00:08 Uhr auf der B 71, kurz vor dem Ortseingang von Munster, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Uelzen mit seinem Auto die Bundesstraße aus Richtung Soltau kommend. Kurz vor dem Ortseingang von Munster übersah er offenbar den dortigen Kreisverkehr und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in diesen ein. Das Fahrzeug überfuhr die Mittelinsel des Kreisverkehrs, überschlug sich anschließend, durchbrach eine Hecke sowie ein Verkehrszeichen und touchierte ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Das Auto kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend auf einem Grundstück an der Soltauer Straße zum Stillstand. Der 20-jährige Fahrer, der nach ersten Erkenntnissen nicht ortskundig war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein 17-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Eine 20-jährige Mitfahrerin, die auf dem mittleren Rücksitz saß, wurde schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 35.000 Euro geschätzt.

09.03.2026 / Terrassentür eingeworfen

Wietzendorf: Unbekannte drangen am Montagvormittag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sägenberg" ein. Die Täter warfen hierfür die Scheibe der Terassentür ein. Im Anschluss wurden sämtliche Räumlichkeiten betreten und nach Diebesgut durchsucht. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

09.03.2026 / Betrunken auf dem E-Scooter

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis trafen am späten Montagabend in der Walsroder Straße auf gleich zwei Männer, die jeweils mit einem E-Scooter unterwegs waren, obwohl sie deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Bei einer Kontrolle führten die Beamten Atemalkoholtests durch. Diese ergaben bei einem 55-jährigen Mann einen Wert von 1,9 Promille. Ein 25-Jähriger brachte es auf 1,77 Promille. In beiden Fällen ordneten die Einsatzkräfte anschließend die Entnahme einer Blutprobe an.

09.03.2026 / Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Buchholz (Aller)/A 7: Am Montag kam es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover kurz nach 13:00 Uhr zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beteiligten Fahrzeugführer hintereinander den linken Fahrstreifen. Als ein vorausfahrender Transporter verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies der nachfolgende Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Ein weiteres Auto kam hinter den beiden beteiligten Fahrzeugen noch rechtzeitig zum Stehen, jedoch konnte der Dahinterfahrende nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob das stehende Fahrzeug auf die bereits kollidierten Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, wovon ein 62-Jähriger zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden musste. Zudem entstand ein Sachschaden von fast 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten waren der linke und der mittlere Fahrstreifen der A 7 in Fahrtrichtung Hannover bis etwa 15:00 Uhr gesperrt.

