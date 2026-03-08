Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 10.KW 2026

Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 10.KW 2026

Heidekreis

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Über das Wochenende wurden im gesamten Heidekreis erneut zahlreiche Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Bei allen Vorfällen wurden Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) im öffentlichen Verkehrsraum bewegt, obwohl kein aktuelles schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht war. Mehrere Beschuldigte waren Jugendliche. Die Weiterfahrten wurden jeweils untersagt. Aus diesem Anlass weist die Polizei erneut daraufhin, dass seit dem 01.03.26 neue Versicherungskennzeichen für das Verkehrsjahr 2026 (Farbe: schwarz) erforderlich sind.

Bad Fallingbostel

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Samstagabend wurden in Bad Fallingbostel, zwischen 21:45 - 22:05 Uhr, in der Michelsenstraße und einem Verbindungsweg von der Scharnhorststraße zur Düshorner Straße jeweils ein brennender Abfallbehälter gemeldet. In der Michelsenstraße musste die Feuerwehr einen brennenden Müllcontainer löschen. Hierbei entstand Sachschaden an dem Behälter. Der zweite brennende Abfallbehälter konnte durch den Meldenden gelöscht werden. Dort entstand kein Sachschaden. Bei Hinweisen melden sie sich bei der Polizei Bad Fallingbostel unter der 05162 - 9720.

Wechselseitige Körperverletzung in der Rettungsgasse Am Freitagmittag kam es auf der A7, Richtungsfahrbahn Hannover, zwischen den Anschlussstellen Dorfmark und Bad Fallingbostel zu einem Streit zwischen einem Auto- und einem Lkw-Fahrer aufgrund eines Befahrens der Rettungsgasse im Stau. Der Streit eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung und Beleidigungen. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Soltau

Trunkenheit im Verkehr

Am späten Samstagnachmittag wird ein Radfahrer in der Nähe des Bahnhofs kontrolliert, der bereits zu dieser Tageszeit außerstande war sein Fahrrad sicher zu führen. Die Ursache war schnell gefunden, denn ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Dem 37-jährigem wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ich wird nunmehr wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Das Radfahren wurde ihm auch untersagt.

