POL-LG: ++ Opel-Zafira-Fahrer fährt Hund an Überweg an ++ 2 vs. 1 - Männer schlagen 28-Jährigen ++ Supermoto-Fahrer verunfallt - leicht verletzt ++ PKW in Brand - technischer Defekt ++

Presse - 02.03.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - 2 vs. 1 - Männer schlagen 28-Jährigen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei 20 und 23 Jahre alte Männer nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 01.03.26 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Soltauer Straße. Die beiden Männer aus Lüneburg und Soltau hatten gegen 15:30 Uhr einen 28-Jährigen geschlagen und ihn leicht verletzt. Hintergrund sollen Miet- und "Möbel-Schulden" sein. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - hängengeblieben - Radlerin stürzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 71 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 01.03.26 in der Bleckeder Landstraße. Die Lüneburgerin war gegen 14:10 Uhr beim Abbremsen im Bereich der Horst-Nickel-Straße/Lübecker Straße mit ihrem Lenker an einem Ampelmast hängengeblieben und stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Lüneburg - geparkter Pkw gerät ins Rollen - 500 Euro Sachschaden

Gegen einen geparkten Pkw Audi A4 rollte ein in der Bachstraße abgestellter Pkw Ford Fiesta ohne direkte Fremdeinwirkung. Das Fahrzeug war gegen 20:30 Uhr vermutlich aufgrund eines Defekts der Handbremse im Bereich eines Gefälles zurückgerollt und gegen den Audi gestoßen. Verletzt wurde niemand.

Amt Neuhaus, OT. Kaarßen - Supermoto-Fahrer verunfallt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Fahrer eines Kraftrads 125ccm-KTM-Supermoto in den Mittagsstunden des 01.03.26 auf der Bundesstraße 195. Der junge Mann hatte sich gegen 14:00 Uhr eingangs einer Linkskurve verbremst, so dass die Räder seines Zweirads blockierten und er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann aus dem Landkreis Uelzen kam leicht verletzt im Grünstreifen zu liegen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Hagenow gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow/Dannenberg - Verstöße wegen ungültigem Versicherungsschutz - Polizei weißt nochmals auf Wechsel des Versicherungskennzeichens hin

Zum 01.03.2026 begann das neue Versicherungsjahr für diverse Fahrzeuge mit Versicherungsplakette. Die Polizei stellte am 01.03.2026 um 12:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Wustrow sowie rund eine Stunde später in der Bahnhofstraße in Dannenberg jeweils E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz fest. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die Fahrer eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal auf die Folgen und Konsequenzen hin, die bei einer Fahrt ohne gültigen Versicherungsschutz drohen (siehe Pressemitteilung vom 25.02.2026).

Karwitz - drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 01.03.2026 gegen 19:05 Uhr befuhr ein Skoda Octavia die Kreisstraße 8 aus Richtung Wedderien kommend in Fahrtrichtung Bellahn. An der Kreuzung in Pudripp kollidierte das Fahrzeug mit einem von rechts vorfahrtsberechtigten Ford Mondeo. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen an der Kreuzung wartenden Opel Corsa geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt. Alle drei PKW wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde vorübergehend abgesperrt.

Uelzen

Bad Bevensen - Opel-Zafira-Fahrer fährt Hund an Überweg an - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Medinger Straße in Höhe des Netto-Marktes in den Morgenstunden des 02.03.26. Der Fahrer eines silbernen Opel Zafira hatte gegen 09:20 Uhr eine andere Fußgängerin den Überweg passieren lassen und fuhr dann weiter, obwohl sich eine weitere Fußgängerin mit ihrem Hund auf dem Überweg befand. Dabei fuhr der Opel-Fahrer den Hund an der Leine an, so dass dieser in der Folge in einer Tierklinik behandelt werden musste. Die Fußgängerin konnte sich parallel nur mit einem Sprung zu Seite vor einer Kollision retten. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Himbergen - PKW in Brand - technischer Defekt

Auf der Kreisstraße 31, nahe der Ortschaft Strothe geriet am Mittag des 01.03.2026 ein Citroen Jumpy im Bereich der Motorhaube in Brand. Die gesamte Front des Fahrzeuges brannte vollständig aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ebstorf - Ohne Versicherungsschutz und unter Einfluss von THC

Am 01.03.2026 gegen 13:40 Uhr wurde in der Hauptstraße ein E-Scooter kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass dieser mit einer abgelaufenen Versicherungsplakette ausgestattet war. Zusätzlich verlief ein Drogentest bei dem 18 Jahre alten Fahrer positiv auf THC. Der Konsum am Vorabend wurde eingeräumt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den Wechsel des Versicherungskennzeichens zum 01.03.2026 hin (siehe Pressemitteilung vom 25.02.2026).

Uelzen - Fenster von Wohnhaus beschädigt

Am Nachmittag des 01.03.2026 warfen derzeit Unbekannte mit Steinen gegen die Fenster eines Wohnhauses im Amtsweg. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Steine vom Deich des Elbe-Seiten-Kanals aus geworfen. Es entstand Sachschaden an den Fensterscheiben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

