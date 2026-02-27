PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen nach Räuberischer Erpressung ++ 20-Jähriger leistet bei Festnahme Widerstand ++ Diverse Beweismittel beschlagnahmt ++ Weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Bad Bevensen

Am frühen Morgen des 25.02.2026 durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Uelzen eine Wohnung in Bad Bevensen. Hintergrund waren umfangreiche Ermittlungen nach einer Räuberischen Erpressung am 14.02.2026 in der Bahnhofstraße in Uelzen (siehe Pressemitteilung vom 15.02.2026). Es wurden diverse Beweismittel im Zimmer des beschuldigten 20-Jährigen beschlagnahmt. Dazu gehörten Kleidungsstücke sowie ein Messer. Bei der anschließenden Festnahme aufgrund eines zuvor erlassenen Untersuchungshaftbefehls leistete der 20-jährige Widerstand. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die weiteren Ermittlungen zu der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Pressestelle
Michel Koenemann
Telefon: 04131 - 607 2114 o. Mobil 01520 934 8988
E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_luen
eburg_luechow_dannenberg_uelzen/pressestelle/pressestelle-der-polizei
inspektion-lueneburgluechow-duelzen-543.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren