Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen nach Räuberischer Erpressung ++ 20-Jähriger leistet bei Festnahme Widerstand ++ Diverse Beweismittel beschlagnahmt ++ Weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Bad Bevensen

Am frühen Morgen des 25.02.2026 durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Uelzen eine Wohnung in Bad Bevensen. Hintergrund waren umfangreiche Ermittlungen nach einer Räuberischen Erpressung am 14.02.2026 in der Bahnhofstraße in Uelzen (siehe Pressemitteilung vom 15.02.2026). Es wurden diverse Beweismittel im Zimmer des beschuldigten 20-Jährigen beschlagnahmt. Dazu gehörten Kleidungsstücke sowie ein Messer. Bei der anschließenden Festnahme aufgrund eines zuvor erlassenen Untersuchungshaftbefehls leistete der 20-jährige Widerstand. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die weiteren Ermittlungen zu der Tat dauern an.

