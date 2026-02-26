Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Frau leblos aufgefunden ++ Jugendliche Söhne schwer- und lebensbedrohlich verletzt ++ Polizei nimmt Familienvater fest ++ Ermittlungen gehen von einem versuchten erweiterten Suizid aus ++

Lüneburg (ots)

Eimke

Am Abend des 25.02.2026 wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Wichtenbeck mitgeteilt. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte wurde eine verstorbene Bewohnerin mit schweren Verletzungen aufgefunden. Zwei jugendliche Söhne wurden schwer- und lebensbedrohlich verletzt festgestellt und medizinisch versorgt. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von dem Versuch eines erweiterten Suizides durch den Familienvater aus. Dieser ließ sich widerstandslos festnehmen, nachdem er zuvor von einem Nachbarn fixiert wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

