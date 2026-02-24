POL-LG: ++ Bewohnerin nach Brand in Einfamilienhaus tot geborgen ++ Feuerwehr und Polizei im Einsatz ++ 100.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Brandursache und Tod der Frau dauern an ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Bewohnerin nach Brand in Einfamilienhaus tot geborgen ++ Feuerwehr und Polizei im Einsatz ++ 100.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Brandursache und Tod der Frau dauern an ++

Landkreis Lüneburg/Gellersen - Südergellersen

Zu einem folgeschweren Brand in einem Einfamilienhaus im Ginsterweg in Südergellersen kam es in den Mittagsstunden des 24.02.26. Anwohner hatten gegen 12:10 Uhr Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl des Gebäudes wahrgenommen und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten eine entsprechende Rauchentwicklung fest und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Feuerwehrkräfte unter Atemschutz konnte in der Folge im Obergeschoss eine leblose Person feststellen. Bei dieser handelte es sich um die 78 Jahre alte Bewohnerin des Gebäudes.

Trotz des schnellen Einsatzes des Notarztes konnte in der Folge nur noch der Tod der Seniorin festgestellt werden.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Obergeschoss des Gebäudes. Durch den Brand sowie Löschwasser entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache und den Todesumständen der 78-Jährige, die sich allein im Gebäude befand, dauern an. Hinweise auf eine Gewalttat bzw. einen strafrechtlichen Hintergrund gibt es aktuell nicht.

