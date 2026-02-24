Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mit Gullydeckel Scheibe von Restaurant eingeworfen - mit Pkw weggefahren, verunfallt und in Brand gesteckt ++ Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht ++ Angebliche Polizeibeamte fordern Geld ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - mit Gullydeckel Scheibe von Restaurant eingeworfen - Tresor, Bargeld und Pkw (-schlüssel) erbeutet - mit Pkw weggefahren, verunfallt und in Brand gesteckt - Polizei ermittelt

Mit einem Gullydeckel zerstörten Unbekannte in der Nacht zum 24.02.26 gegen 04:50 Uhr die Scheibe eines Restaurant Bei der Pferdehütte. Dadurch gelangten die Täter ins Gebäude und konnten einen Kleintresor, Bargeld sowie die Schlüssel für einen Pkw VW Polo des Restaurants erbeuten.

Mit dem Kleinwagen VW Polo fuhren die Täter in der Nacht dann vermutlich auch in die Eingangstür eines Imbisses in der St. Stephanus-Passage, so dass die vergitterte Eingangstür beschädigt wurde. Die Täter gelangten nicht ins Innere des Imbisses.

Bis gegen 06:00 Uhr waren die Täter dann mit dem Pkw unterwegs, verunfallten in der Ludwig-Beck-Straße dann und demolierten dabei zwei weitere abgestellte Fahrzeuge der Marken VW und Mercedes. Den VW Polo ließen die Täter dann zurück und setzten diesen im Innenraum in Brand, so dass dieser stark beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von insgesamt mehr als 25.000 Euro.

Die Polizei sicherte an den Tatorten sowie am Pkw diverse Spuren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - "Wer schlägt geht!" ... zur Not auch in Polizeigewahrsam - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Einen nicht nur verbal aggressiven 47-Jährigen verwies die Polizei in den Nachtstunden zum 24.02.26 aus der gemeinsamen Wohnung im Bereich Stadt-Mitte. Der Mann war im Rahmen eines Streits gegenüber seiner Lebensgefährtin auch handgreiflich geworden, so dass alarmierte Polizeibeamte gegen 01:30 Uhr eine Wegweisung (für mehrere Tage) veranlassten und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung einleiteten. Da der 47-Jährige, bei dem eine Alkoholisierung von mehr als 2,6 Promille festgestellt wurde, der Wegweisung nicht nachkam, wurde er zur Durchsetzung für die Nacht in Polizeigewahrsam genommen.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen.

Häusliche Gewalt kann allen Menschen überall passieren - sie findet nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Häusliche Gewalt geschieht sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Ex-Partnerschaften und ist unabhängig von der Wohnsituation der Personen. Darunter fallen somit beispielsweise verheiratete, getrennt lebende oder sich verabredende (Ex-) Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: - Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! - Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen.

Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Bleckede/Landkreis - nach versuchtem Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt - "Ablenker" von Polizei festgestellt - Polizei ermittelt

Nach einem versuchten Taschendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße konnte die Polizei nach einem schnellen Hinweis von Zeugen einen der Täter, einen 28 Jahre alten im Bereich Hessen wohnhaften Mann, stellen. Zusammen mit einem Mittäter hatte der Mann versucht im Einkaufsmarkt aus der Tasche von Kunden Wertgegenstände zu erbeuten. Dabei hatte der 28-Jährige die Kunden abgelenkt. Ein zweiter Täter konnte flüchten. Parallel stellten die Beamten auch den Pkw der Täter einen VW mit rumänischen Kfz-Kennzeichen fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - ins Psychiatrische Klinikum eingewiesen - Einsatzkräfte überwältigen 27-Jährigen - mit Küchenmesser gedroht und Reifen zerstochen

Einen 27-jährigen in Lüneburg wohnhaften Mann überwältigten Einsatzkräfte in den Nachmittagsstunden des 24.02.26 gegen 16:00 Uhr in der Papenstraße. Der Mann war zuvor in der Öffentlichkeit aufgefallen, da er dort u.a. im Wendischen Dorfe und der Ilmenaustraße die Reifen mehrerer Pkw beschädigt und zerstochen hatte und gegen zwei Werbeschilder getreten hatte. Als Passanten den Mann ansprachen drohte der 27-Jährige auch mit Zeigen eines Küchenmessers. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort und brachten den Mann zu Boden; verletzt wurde niemand. Den 27-Jährigen erwarten entsprechende Strafverfahren.

Aufgrund des psychischen Zustands wurde der Mann in die psychiatrische Klinik eingewiesen. Die weiteren Maßnahmen dauern an.

Lüneburg - Gullydeckel in Doppelfenster einer Gaststätte geworfen

Mit einem Gullydeckel beschädigten Unbekannte in den Abendstunden des 23.02.26 gegen 20:30 Uhr ein Doppelfenster einer Gaststätte Im Wendischen Dorfe. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Glasscheibe von Bushaltstelle zerstört

Die Glasscheibe einer Bushaltstelle zerstörten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 23.02.26 gegen 14:45 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - abgelenkt - mit Pkw in Graben gerutscht

Mit seinem Pkw VW Golf verunfallte ein 34 Jahre alter Mann aus Gießen in den späten Abendstunden des 23.02.26 auf der Kreisstraße 36 zwischen Heiligenthal und Lüneburg. Dabei war der Mann gegen 22:30 Uhr aufgrund des Aufblinkens der Motorkontrollleuchte kurz abgelenkt und kam gegen 22:30 Uhr beim Linksabbiegen von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Prezelle - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Am 23.02.2026 wurde bei der Polizei Gartow eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Dabei soll nach ersten Erkenntnissen ein Audi A6 auf der Kreisstraße 4 innerhalb der Ortschaft Prezelle aus Lomitz kommend in einer Linkskurve mit einem Zaun kollidiert sein. Der Unfallzeitraum liegt zwischen dem 18.02.2026 und dem 21.02.2026. Es wurden am Zaun 5 Betonpfosten beschädigt. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des vermutlich unfallflüchtigen Fahrzeugs aufgefunden werden. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Diebstahl von alkoholischen Getränken

Am 23.02.2026 gegen 13:20 Uhr steckte ein Mann in einem Supermarkt in der Medinger Straße diverse alkoholische Getränke in einen Rucksack. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware im Wert von etwas über 50 Euro zu bezahlen. Die Tathandlung wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher den 39 Jahre alten Mann ansprach und aufhielt. Das Diebesgut verblieb im Supermarkt.

Bad Bodenteich - Brand auf einem Campingplatz

Am Nachmittag des 23.02.2026 geriet eine Küche in einem Gebäude auf einem Campingplatz in Bad Bodenteich in Brand. Das Feuer breitete sich auf einen Großteil des Hauses aus, wodurch dieses nicht mehr bewohnbar war. Die Feuerwehr konnte eine weitere Brandausweitung verhindern. Der Sachschaden wird auf etwas über 100.000 Euro geschätzt. Die Bewohnerin wurde medizinisch untersucht. Nach ersten Ermittlungen kann die Polizei einen technischen Defekt nicht ausschließen. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen zur Ursache beschlagnahmt.

Wrestedt - Angebliche Polizeibeamte fordern Geld

Die Polizei ermittelt zu einem Sachverhalt mit zwei falschen Polizeibeamten. Diese sollen am Morgen des 24.02.2026 auf der Landesstraße 270 bei Wrestedt mit einem roten Kleinwagen eine Frau in ihrem PKW angehalten haben. Dazu nutzten sie eine Lichtanzeige mit der Aufschrift "Stopp". Die beiden zivil gekleideten Männer sollen sich anschließend als Polizei vorgestellt und von der Frau Bargeld gefordert haben. Nachdem kein Geld herausgegeben wurde, entfernten sich die Männer in dem Fahrzeug. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Fahrzeug und den beiden schwarz gekleideten Männern. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Sperrung der Kreisstraße 9 durch querstehenden LKW

Aufgrund eines querstehenden LKWs wurde die Kreisstraße 9 zwischen Suderburg und dem Suderburger Kreisel an der Bundesstraße 4 am Mittag des 24.02.2026 vorübergehen gesperrt. Der Fahrer des LKW wurde vor Ort medizinisch untersucht, erlitt aber keine schwerwiegenden Verletzungen. Der LKW, der zudem seine Ladung verlor, musste geborgen werden.

