POL-LG: ++ Mitarbeiter bringt Ladendieb zu Boden ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt ++ Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 8 ++

Lüneburg

Lüneburg - Mitarbeiter bringt Ladendieb zu Boden

Am 24.02.2026 gegen 20:40 Uhr entwendete ein 21 Jahre alter Mann Nahrungsmittel aus einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße. Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorgang und sprach den 21-Jährigen an. Dieser ignorierte den Mitarbeiter, sodass er festgehalten wurde. Daraufhin riss er sich los und holte zu einer Schlagbewegung aus. Der Mitarbeiter brachte den 21-Jährigen anschließend zu Boden. Der Wert des Diebesgutes lag bei unter 10 Euro. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Lüneburg - Unverschlossene PKW durchwühlt

Auf einem Parkplatz eines Supermarktes Am Alten Eisenwerk durchsuchten zwei Männer am 24.02.2026 gegen 13:15 Uhr unverschlossene PKW. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, als sie zwei Fahrzeuge öffneten und durchwühlten. Ein abgesetzt stehender PKW wartete auf die beiden Männer im Alter von 26 und 37 Jahren. Dieser konnte im weiteren Verlauf kontrolliert werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.

Lüneburg - Zaun angezündet - Mann flüchtet

In der Nacht zum 25.02.2026 gegen 00:30 Uhr konnte ein Mann beobachten, wie ein anderer Mann einen mit Efeu bewachsenen Zaun Auf der Hude in Brand setzte. Er störte den derzeit unbekannten Mann bei der Tatausführung, woraufhin dieser flüchtete. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es entstand geringer Sachschaden an dem Zaun.

Lüneburg - Feststellungen im Rahmen von Verkehrskontrollen

Die Verfügungseinheit der Polizei Lüneburg kontrollierte am Vormittag des 24.02.2026 diverse Fahrzeuge im Stadtgebiet Lüneburg. Dabei wurden diverse Verstöße geahndet. Unter anderem wurde gegen 10:50 Uhr ein fahrradähnliches Kleinkraftrad in der Bockelmannstraße angehalten. Dieses besaß keinen Versicherungsschutz. Eine erforderliche Fahrerlaubnis besaß der 31 Jahre alte Fahrer nicht. Auch eine Betriebserlaubnis des Fahrzeuges konnte nicht vorgelegt werden. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Kirchgellersen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt

Den Führerschein eines 42 Jahre alten Mannes beschlagnahmte die Polizei am 24.02.2026 nachdem der Mann mit einem Toyota Lexus von der Fahrbahn der Lüneburger Straße abkam. Er kollidierte dort mit einem Baum. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Adendorf - nach Unfall geflüchtet

In der Zeit zwischen dem 24.02.26, 23.30 Uhr, und dem 25.02.2026, 09.40 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug höchstwahrscheinlich beim rückwärts ausparken gegen einen grauen Skoda, der in einer Parkbucht im Kirchweg geparkt stand. An dem Skoda entstanden Sachschäden von geschätzt 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Imbiss

Am 25.02.2026 im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 05:30 Uhr versuchten zwei Personen die vordere Tür eines Imbisses in der St.-Stephanus-Passage aufzuhebeln. Als dies misslang begaben sie sich zu einer weiteren Tür und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss. Es wurde Alkohol und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Unfall und Sperrung auf der Bundesstraße 209

Am 25.02.2026 gegen 04:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 209 ein Verkehrsunfall, welcher zu einer vorübergehenden Straßensperrung führte. Ein VW Golf beabsichtigte dabei von der Straße Am Alten Werk nach links auf die Bundesstraße aufzufahren. Dabei kollidierte der PKW mit einem Mercedes Sprinter, welcher der Bundesstraße in Fahrtrichtung Lüneburg folgte. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn zeitweise gesperrt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebesgut aus unverschlossenem PKW erlangt

Am Nachmittag des 16.02.2026 wurden aus einem unverschlossenen Fahrzeug Wertgegenstände, Dokumente und Bargeld entwendet. Der PKW war auf einem Parkplatz in der Lange Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten - Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 8

Auf der Kreisstraße 8, Höhe der Ortschaft Krummasel, kontrollierte die Polizei am Vormittag des 24.02.2026 die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen. Dabei wurden in rund 90 Minuten insgesamt 9 Verstöße festgestellt und geahndet. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 109 km/h gemessen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Zwei Männer im Alter von 44 und 46 Jahren gerieten am Abend des 24.02.2026 in der Lüneburger Straße in einen verbalen Streit. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als die Polizei eintraf dauerte diese noch an, sodass die beiden Männer unter dem Einsatz von Pfefferspray voneinander getrennt wurden. Beide erlitten durch die Rangelei leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

