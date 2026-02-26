Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Taschendiebstahl in der Innenstadt - Hinweise der Polizei ++ Saunahäuschen in Brand - Wechsel des Versicherungskennzeichens am 01.03.2026 ++ Diebinnen flüchten in PKW ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Parfum entwendet

Drei hochwertige Parfüms entwendete am 25.02.2026 gegen 11:00 Uhr eine derzeit unbekannte Person aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Dabei steckte der Mann die Düfte in seine Jackentasche und verließ die Drogerie, ohne die Ware zu bezahlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Taschendiebstahl in der Innenstadt - Hinweise der Polizei

In den Mittagsstunden des 25.02.2026 wurde einer Seniorin in der Lüneburger Innenstadt die Geldbörse entwendet. Diese befand sich in einer mitgeführten Handtasche. Neben Bargeld befanden sich Zahlungskarten und Dokumente in der Geldbörse. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Beetzendorf OT Glüsingen - Saunahäuschen in Brand

Das neu verbaute Dämmungsmaterial eines Saunahäuschens in Glüsingen geriet am 25.02.2026 gegen 23:05 Uhr in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro. Für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt.

Scharnebeck - Ohne Versicherungsschutz unterwegs - Wechsel des Versicherungskennzeichens am 01.03.2026

Am 26.02.2026 gegen 08:00 Uhr befuhr ein Jugendlicher mit einem E-Scooter die Hauptstraße. Dabei wurde er von der Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter über keinen Versicherungsschutz verfügte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang verweist die Polizei auf den Wechsel der Versicherungskennzeichen zum 01.03.2026 (siehe Pressemitteilung vom 25.02.2026).

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - E-Scooter entwendet

Im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 19:30 Uhr wurde am 25.02.2026 in der Berliner Straße ein E-Scooter entwendet. Dieser war ordnungsgemäß auf einem Gehweg abgestellt, jedoch nicht gegen Wegnahme gesichert. Der Wert des Fahrzeuges liegt bei wenigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Diebinnen flüchten in PKW

Zwei Frauen entnahmen am 25.02.2026 gegen 15:35 Uhr Kissen aus einem Textilgeschäft in der Straße Kiebitzkamp und versuchten ohne zu bezahlen nach draußen zu gelangen. Nachdem die Warensicherungsanlage auslöste, liefen die beiden Frauen zu einem grauen VW Sharan. Dieser fuhr mit den Frauen und dem Diebesgut über die Landesstraße 250 in Fahrtrichtung Uelzen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Polizei kontrolliert Jugendlichen auf Kleinkraftrad

Einen Fahrer eines E-Scooters kontrollierte die Polizei am 25.02.2026 gegen 16:00 Uhr in der Birkenallee. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreichen kann. Der jugendliche Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem lag kein Versicherungsschutz vor. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Uelzen - Unfall auf Bundesstraße 4 - Krad fährt PKW auf

Ein 45 Jahre alter Mann befuhr am 25.02.2026 gegen 13:30 Uhr die Bundesstraße 4 bei Uelzen in Fahrtrichtung Lüneburg. Dabei bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender PKW verkehrsbedingt bremsen musste. Der 45-Jährige kollidierte mit dem Fahrzeugheck des PKW und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

