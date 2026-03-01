Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 27.02.-01.03.2026++

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom Wochenende 27.02.-01.03.2026

Stadt und Landkreis Lüneburg

In Bleckede kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Brand eines Altpapiercontainers in der Bahnhofstraße. Durch den Brand wurde zudem ein zweiter Container beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Bleckede löschte den Brand ab. Ein absichtliches Inbrandsetzen durch unbekannte Personen ist wahrscheinlich.

Ebenfalls in Bleckede kam es am Samstagabend in der Lüneburger Straße zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Fahrer befuhr die Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lüneburg und fuhr dem vor ihm fahrenden Pkw derart heftig auf, dass dieser sich drehte und auf dem Gehweg zum Stehen kam. Beide Fahrer verletzten sich leicht, bei beiden Pkw ist von einem Totalschaden auszugehen. Aufgrund der offensichtlichen körperlichen und geistigen Beeinträchtigung wurde dem Senior der Führerschein noch vor Ort abgenommen und sichergestellt.

In der Großen Bäckerstraße in Lüneburg wurde am Samstag an der Ecke Schrangenstraße eine Holztür festgestellt, an der Unbekannte gehebelt hatten und dadurch offensichtlich in das Haus gelangen wollen. Dieses gelang nicht, sodass es lediglich bei einem Schaden an der Tür blieb. Die Tat erfolgte zu unbekannter Zeit in der vergangenen Woche.

In Barendorf geriet am Samstagmorgen in der Ostlandstraße vermutlich ein Wäschetrockner in einem Keller in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Barendorf gelöscht. Durch den Brand kam es in dem Keller zu einer Rußbildung und zudem zu einem Schaden aufgrund des Löschwassers.

Stadt und Landkreis Uelzen

Fahrt unter Einfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 12:50 Uhr stellten die Beamten bei einem Fahrzeugführer in der Lüneburger Straße fest, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Ein Atemalkohol- und Urintest verliefen positiv. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Körperverletzung mit anschließendem Tätlichen Angriff

Am Samstag gegen 17:20 Uhr kam es in der Veerßer Straße auf dem Vorplatz des Marktcenters zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei weiblichen Personengruppen. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei eskalierte die Situation zwischen den Personengruppen und weiteren vorher unbeteiligten Personen. Im Rahmen der Einsatzbewältigung wurde ein Polizeibeamter durch zwei Personen angegriffen und leicht verletzt. Eine weitere Person wurde durch den polizeilichen Einsatz von Pfefferspray ebenfalls leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Es wurden Strafverfahren u.a. wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Schnega - Fahren unter Einfluss

In Schnega konnte am Freitagnachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass ein 64-jähriger Mann seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum augenscheinlich unter dem Einfluss von THC und Kokain führte. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - Beleidigung und Körperverletzung Am Freitagabend kam es in Lüchow im Innenstadtbereich zu einer Beleidigung und anschließenden Körperverletzung. Dabei fuhren zwei männliche Personen einem 17- Jährigen Kleinkraftradfahrer nach einem Fast-Zusammenstoß mit einem PKW hinterher. Der Jugendliche hielt an, woraufhin der Beifahrer aus dem PKW stieg. Er beleidigte den Jugendlichen, schlug ihm gegen den Helm und stieß ihn anschließend samt Zweirad zu Boden. Entsprechende Strafverfahren wurden seitens der Polizei eingeleitet.

Dannenberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte in Dannenberg im Rahmen der Streife eine männliche Person auf einem S-Pedelec mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h festgestellt werden. Die männliche Person war nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis. Ebenfalls bestand für das S-Pedelec kein gültiger Versicherungsschutz. Entsprechende Strafverfahren wurden seitens der Polizei eingeleitet.

Lüchow - Fahren unter Einfluss

Am Samstagnachmittag befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Transporter das Gelände einer Tankstelle in Lüchow. Aufgrund seines hilflos wirkenden Verhaltens wurden Passanten auf den Mann aufmerksam und kontaktierten die Polizei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Mann sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken führte. Dem 63-Järigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schockanrufe in Wustrow

In Wustrow kam es am Wochenende zu mehreren Schockanrufen, bei welchen sich bislang unbekannte Täter als Polizisten ausgaben und unter falschem Vorwand, die Überweisung einer Geldsumme verlangten. Lüchow, den 01.03.2026 Mitunter kam es am Freitagnachmittag zu einem Schockanruf bei einer 86-Jährigen. Der Frau wurde mitgeteilt, dass sie aufgrund eines Unfalles eines Familienangehörigen eine Kaution von 35.000 Euro überweisen solle. Nach einem langen Gespräch wurde die 86- Jährige misstrauisch und kontaktierte die Polizei. Zu einem Vermögensschaden kam es glücklicherweise nicht.

