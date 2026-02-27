Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen - Betäubungsmittel aufgefunden - Haftbefehl ++ Scheiben einer Schule eingeworfen ++ Skoda entwendet ++ Zeugin beobachtet Fahrraddiebstahl - Polizei sucht nach Hinweisen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Rangelei am ZOB

In einem Linienbus kam es am 26.02.2026 gegen 15:35 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 29 Jahre alten Mann und einer 34 Jahre alten Frau. Beim Verlassen des Busses am ZOB Lüneburg schubste der 29-Jährige die 34-Jährige zu Boden. Anschließend kam es zu einer Rangelei, bei welcher beide Personen leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Lüneburg - Pfefferspray eingesetzt

Auf dem Bahnhofsvorplatz gerieten am 27.02.2026 gegen 02:10 Uhr zwei Männer in einen Streit. Im Verlaufe des Streites schlug ein 29-Jähriger auf einen 39-Jährigen ein und verletzte ihn mit Pfefferspray leicht. Nach Angaben des 29-Jährigen wurde dieser zuvor von dem 39-Jährigen bedroht.

Lüneburg - Zeugin beobachtet Fahrraddiebstahl - Polizei sucht nach Hinweisen

Eine Zeugin beobachtete am 26.02.2026 gegen 17:10 Uhr einen Fahrraddiebstahl auf dem Gelände der Universität und meldete diesen der Polizei. Dabei soll ein junger Mann mit einer schwarzen Winterjacke und Kapuze über dem Kopf das Zahlenschloss eines schwarzen Mountainbikes mit einem Gegenstand aufgebrochen haben. Anschließend entfernte sich der Mann mit dem Fahrrad in Richtung Universitätsallee. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Mann und den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl

Ein Herrensportrad der Marke Ghost wurde im Verlaufe des 26.02.2026 im Bereich einer Schule in der Feldstraße entwendet. Das Fahrrad im Wert von mehreren Hundert Euro war zum Tatzeitpunkt mit einem Kettengliederschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen - Betäubungsmittel aufgefunden - Haftbefehl

Die Verfügungseinheit der Lüneburger Polizei setzte am Nachmittag des 26.02.2026 ihre Schwerpunktkontrollen in der Lüneburger Innenstadt fort. Dabei wurde ein 28 Jahre alter Mann Am Berge kontrolliert. Bei ihm wurde Marihuana in Verpackungsmaterial sowie Bargeld aufgefunden. Aufgrund des Verdachtes wegen des unerlaubten Handeltreibens wurde anschließend die Wohnung durchsucht. Dabei wurden etwas über 200g Marihuana und rund 20g Kokain beschlagnahmt. Zudem lag für den 28-Jährigen ein Haftbefehl vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Scheiben einer Schule eingeworfen

In der Zeit vom Nachmittag des 25.02.2026 bis zum Morgen des 26.02.2026 wurden zwei Glasscheiben eines Schulgebäudes im Lindenweg mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Römstedt - Skoda entwendet

Im Zeitraum vom 06.02.2026 bis zum 26.02.2026 wurde ein Skoda Roomster von einem Grundstück in der Ortschaft Niendorf I entwendet. Dieser war zum Verkauf angeboten worden. Der Fahrzeugschlüssel sowie die entsprechenden Dokumente waren im Tatzeitraum im Fahrzeug abgelegt. Das zugelassene Fahrzeug war mit einem Uelzener Kennzeichen ausgestattet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Mountainbike aus einer geschlossenen Garage entwendet

In der Nacht zum 27.02.2026 betraten derzeit Unbekannte eine geschlossene Garage in der Kasernenstraße und entwendeten dort ein Mountainbike. Das Garagentor war zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall ohne Verletzte

Am 27.02.2026 fuhr gegen 10:10 Uhr ein BMW X5 die Ludwig-Erhard-Straße entlang. Dabei überholte er einen vor ihm nach links abbiegenden PKW. Daraufhin wich der BMW nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro. Der 54 Jahre alte Fahrer des BMW blieb unverletzt.

