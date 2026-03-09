Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unbeleuchtet und alkoholisiert auf dem Rad; Schneverdingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

08.03.2026 / Unbeleuchtet und alkoholisiert auf dem Rad

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis wurden am späten Sonntagabend gegen 23:10 Uhr auf einen Radfahrer aufmerksam, der ohne Beleuchtung mittig auf der Walsroder Straße unterwegs war und dabei in Schlangenlinien fuhr. Aufgrund der auffälligen Fahrweise kontrollierten die Beamten den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

21.02.2026 / Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Bereits am 21.02.2026 kam es im Rominter Weg in Schneverdingen zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von etwa 19:25 Uhr bis 22:30 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand, auf Höhe der Hausnummer 2, abgestelltes Auto von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der unbekannte Fahrzeugführer den geparkten Mercedes-Benz beim Vorbeifahren in Richtung Am Timmerahde. Möglicherweise schätzte der unbekannte Fahrzeugführer den seitlichen Abstand falsch ein oder musste aufgrund von Gegenverkehr zu früh nach rechts einscheren. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Schneverdingen bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallflüchtigen geben können, sich unter 05193-982500 zu melden.

