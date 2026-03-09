Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Nach Tatgeschehen in Walsrode - Sonderkommission eingerichtet

Heidekreis (ots)

09.03.2026 / Nach Tatgeschehen in Walsrode - Sonderkommission eingerichtet

Walsrode: Im Zusammenhang mit dem bereits berichteten Tatgeschehen vom 07.03.2026 in Walsrode, bei dem eine 27-jährige Frau durch Stichverletzungen im Richard-Fröhlich-Weg schwer verletzt wurde und derzeit intensivmedizinisch behandelt wird (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6230860), hat die Polizeiinspektion Heidekreis eine Sonderkommission eingerichtet.

Die Ermittlungen werden mit einem hohen Personalaufwand geführt und laufen nach wie vor in alle Richtungen. Die Motivlage ist derzeit noch unklar, eine tatverdächtige Person konnte bislang nicht identifiziert werden. Zur Unterstützung der laufenden Maßnahmen zeigt die Polizei im Raum Walsrode eine erhöhte Präsenz - sowohl durch sichtbare als auch durch nicht sichtbare Kräfte.

Im Zuge der Ermittlungen führen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis unter anderem Nachbarschaftsbefragungen im Umfeld des Tatortes durch. Darüber hinaus sind die Ermittlerinnen und Ermittler weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Insbesondere werden mögliche Bild- oder Videoaufzeichnungen aus dem Nahbereich des Tatortes gesucht. Wer über entsprechende Aufnahmen verfügt - beispielsweise von privaten Überwachungskameras, fest installierten Kameras oder Dashcams in Fahrzeugen - wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Von besonderem Interesse sind dabei Aufzeichnungen aus den Wohngebieten rund um den Tatort, beginnend im Bereich der Straße "An der Frauenwiese" bis in die Walsroder Innenstadt (Lange Straße), die im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr entstanden sind.

Zudem sucht die Sonderkommission einen bislang unbekannten Mann, der als Ersthelfer am Tatort tätig gewesen sein soll. Der Mann hielt sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurzzeitig vor Ort auf. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, da er möglicherweise wichtige Hinweise zum Tatgeschehen geben kann.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell