Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Mit 2,47 Promille am Steuer

Heidekreis (ots)

10.03.2026 / Mit 2,47 Promille am Steuer

Bomlitz: Am Dienstagmorgen kam es kurz vor 6:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Bomlitz zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 46-Jähriger fuhr zuvor mit seinem Auto von Benefeld in Richtung Bomlitz. Nach Zeugenaussagen geriet er dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Ein 38-Jähriger wurde auf das Fahrverhalten aufmerksam und sprach den Fahrer, der verkehrsbedingt halten musste, auf Höhe der späteren Unfallstelle an. Das Fahrzeug des offensichtlich alkoholisierten Fahrers rollte jedoch rückwärts und touchierte ein dahinterstehendes Mofa, dessen 55-jähriger Fahrer unverletzt blieb. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,47 Promille. Die Einsatzkräfte der Polizei veranlassten daraufhin eine Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell