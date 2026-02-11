POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit hohem Sachschaden
Aalen (ots)
Fellbach: Mit Straßenbahn kollidiert
Ein 48-jähriger VW-Fahrer übersah am Mittwoch, gegen 08:15 Uhr in der Tainer Straße eine Rotlicht zeigende Ampel und querte mit seinem Fahrzeug den dortigen Bahnübergang. Hierbei kam es zur Kollision mit einer dort fahrenden Straßenbahn. Durch den Zusammenprall wurde der VW von den Gleisen geschoben. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden weder der VW-Fahrer noch die etwa 25 Fahrgäste der Straßenbahn verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 35.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell