PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit hohem Sachschaden

Aalen (ots)

Fellbach: Mit Straßenbahn kollidiert

Ein 48-jähriger VW-Fahrer übersah am Mittwoch, gegen 08:15 Uhr in der Tainer Straße eine Rotlicht zeigende Ampel und querte mit seinem Fahrzeug den dortigen Bahnübergang. Hierbei kam es zur Kollision mit einer dort fahrenden Straßenbahn. Durch den Zusammenprall wurde der VW von den Gleisen geschoben. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden weder der VW-Fahrer noch die etwa 25 Fahrgäste der Straßenbahn verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:45

    POL-AA: Ostalbkreis: 17-Jähriger nach mutmaßlichem Raub in Haft

    Aalen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen Aalen: 17-Jähriger nach mutmaßlichem Raub in Haft In der Nacht von Montag auf Dienstag buchte ein 17-Jähriger die Dienste einer Prostituierten zu einem Hausbesuch. Nach Beendigung der Dienstleistung seitens der 41-Jährigen war der Jugendliche mit selbiger unzufrieden und forderte die vereinbarten 250 Euro ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:26

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Einbrüche, Körperverletzung

    Aalen (ots) - Backnang: Faustschläge nach Streit Am Dienstag, gegen 16:35 Uhr gerieten in der Straße Im Briegel zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren in einen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte auch noch unklarer Ursache und die beiden Männer schlugen sich gegenseitig mit Fäusten. Beide Beteiligte trugen leichte Verletzungen davon. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:22

    POL-AA: Ostalbkreis: Pkw-Diebstahl - Fahrzeugbrand - Arbeitsunfall - Farbschmiererei - Sonstiges

    Aalen (ots) - Lorch: Unfall Am Dienstag gegen 13:45 Uhr wollte ein 69-jähriger Skoda-Lenker von der Stuttgarter Straße nach links auf die Wilhelmstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW, der von einer 46-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei welcher die VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren