POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit hohem Sachschaden

Fellbach: Mit Straßenbahn kollidiert

Ein 48-jähriger VW-Fahrer übersah am Mittwoch, gegen 08:15 Uhr in der Tainer Straße eine Rotlicht zeigende Ampel und querte mit seinem Fahrzeug den dortigen Bahnübergang. Hierbei kam es zur Kollision mit einer dort fahrenden Straßenbahn. Durch den Zusammenprall wurde der VW von den Gleisen geschoben. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden weder der VW-Fahrer noch die etwa 25 Fahrgäste der Straßenbahn verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 35.000 Euro.

