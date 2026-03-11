PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Mehrere Fahrraddiebstähle - Polizei bittet um Hinweise

Heidekreis (ots)

11.03.2026 / Mehrere Fahrraddiebstähle - Polizei bittet um Hinweise

Munster: In einem Wohngebiet in Munster ist es in der Nacht zu Mittwoch zu mehreren Diebstählen von Fahrrädern gekommen, darunter insbesondere hochwertige Pedelecs.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem verschlossenen Gartenhaus im Mitschurinskweg, aus dem schließlich drei E-Bikes, ein Mountainbike sowie eine Motorsäge entwendet wurden. Darüber hinaus wurde aus einem am Wohnhaus befindlichen Fahrradunterstand im Radcliffweg ein weiteres Pedelec gestohlen.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis haben im betroffenen Wohngebiet bereits eine Nachbarschaftsbefragung durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Munster unter 05192-9600 zu melden.

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

