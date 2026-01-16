PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Hinweise zur Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte/Schockanrufe"

VG Zweibrücken-Land (ots)

Die Polizeiinspektion Zweibrücken möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanruf/falsche Polizeibeamte handeln könnte.

   - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie 
     gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder 
     nahe Verwandte.
   - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Bei Anrufen wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle und erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

