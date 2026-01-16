POL-PIZW: Hinweise zur Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte/Schockanrufe"
VG Zweibrücken-Land (ots)
Die Polizeiinspektion Zweibrücken möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanruf/falsche Polizeibeamte handeln könnte.
- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.
- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.
- Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.
Bei Anrufen wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle und erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell