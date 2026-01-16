Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Hinweise zur Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte/Schockanrufe"

VG Zweibrücken-Land (ots)

Die Polizeiinspektion Zweibrücken möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanruf/falsche Polizeibeamte handeln könnte.

- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

- Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Bei Anrufen wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle und erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell