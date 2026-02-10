Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autodiebstahl gemeldet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde ein Nissan Primera in der Maudacher Straße vermutlich gestohlen. Der Besitzer hatte das Auto am Sonntagabend (08.02.2026, gegen 18 Uhr) in eine Parkbucht in der Nähe der Wachenheimer Straße geparkt. Als er am Montagmorgen (09.02.2026, gegen 10:30 Uhr), wieder wegfahren wollte, bemerkte er, dass sein Auto weg ist. Nachdem der Besitzer sich vergewissert hatte, dass das Auto nicht abgeschleppt wurde, meldete er den Diebstahl. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt.

Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Autos geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell