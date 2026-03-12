PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Mit 1,72 Promille unterwegs; Munster: Autoreifen entwendet; Soltau: Kind durch Unfall leicht verletzt

Heidekreis (ots)

12.03.2026 / Mit 1,72 Promille unterwegs

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag in Bad Fallingbostel einen 66-jährigen Autofahrer, der zuvor aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem leichte Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,72 Promille, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus beschlagnahmten die Einsatzkräfte seinen Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 66-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

11.03.2026 / Autoreifen entwendet

Munster: Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom gestrigen Tage, in der die Polizei über mehrere Fahrraddiebstähle aus einem Munsteraner Wohngebiet berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6233677), kann ergänzend mitgeteilt werden, dass in der Nacht zu Mittwoch auch aus einer Garage im Eragnyweg vier Autoreifen entwendet wurden. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang mit den zuvor gemeldeten Diebstählen besteht. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

11.03.2026 / Kind durch Unfall leicht verletzt

Soltau: Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr im Einmündungsbereich "Wacholdergrund/An der Weide" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Eine 57-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Auto vom Wacholdergrund nach rechts abbiegen und übersah dabei den von links kommenden 10-jährigen Radfahrer, der auf dem dort verlaufenden Fußweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

