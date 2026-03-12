Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Schwerer Arbeitsunfall bei Baumfällarbeiten

Heidekreis (ots)

12.03.2026 / Schwerer Arbeitsunfall bei Baumfällarbeiten

Munster: Bei Baumfällarbeiten auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes in der Dr.-Hermann-Marcks-Straße in Munster ist es am heutigen Tag, kurz vor 12:00 Uhr, zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen löste sich während der Arbeiten der Arbeitskorb einer eingesetzten Arbeitsmaschine und stürzte anschließend aus einer Höhe von mehreren Metern zu Boden. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich zwei Personen in dem Korb.

Beide Arbeiter, Männer im Alter von 33 und 59 Jahren, erlitten dabei schwere Verletzungen. Sie wurden nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Hannover und Hamburg geflogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell