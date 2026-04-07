Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Wohnungseinbruch

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (04.04.) meldete eine Zeugin gegen 21.50 Uhr bei der Polizei einen Einbruch in eine Wohnung an der Bockradener Straße, in der Nähe der Straße Waldfrieden.

Die Unbekannten gelangten nach ersten Ermittlungen mit einer Leiter in die Maisonettenwohnung des Mehrfamilienhauses. Die Zeugin sah, wie drei Personen flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Personen verlief erfolglos.

Die Täter gelangten über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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