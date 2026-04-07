Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Hofladen

Greven (ots)

Am Montag (06.04.) haben Unbekannte einen Lebensmittelautomaten an der Straße Kroner Heide aufgebrochen.

Die Täter gingen gegen 04.00 Uhr zu dem Automaten, der sich in einer Holzhütte befindet. Dort brachen sie das Schloss des Automaten auf. Daraus entwendeten sie einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem nahmen die Täter zwei Liegestühle mit, auf denen die Aufschrift "Münsterland Picknick" angebracht war.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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