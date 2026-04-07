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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Automat an SB-Waschanlage aufgebrochen

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (05.04.) gegen 03.00 Uhr einen Automaten an der Straße Up´n Nien Esch gewaltsam geöffnet.

Der Automat gehört zu einer SB-Waschanlage. Die Täter brachen den Automaten auf und entwendeten daraus nach ersten Erkenntnissen eine mittlere dreistellige Bargeldsumme, sowie diverse Waschmarken.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer in der angegebenen Zeit etwas beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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