Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Autodiebstahl

Greven (ots)

In der Zeit von Sonntag (05.04.), 22.00 Uhr bis Montag (06.04.), 21.00 Uhr ist von einem Privatgrundstück an der Jürgen-Hornemann-Straße ein schwarzer Toyota Landcruiser gestohlen worden.

Unbekannte Täter haben in der genannten Tatzeit den Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen MS-W585 unbemerkt vom Hof mitgenommen. Auf der Motorhaube des Toyotas ist eine Firmenaufschrift gedruckt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

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