PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Vortragsreihe des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz, vier Veranstaltungen im April und Mai in den Räumen an der Marktstraße

Rheine (ots)

Mitten in der Innenstadt von Rheine, an der Marktstraße 15-17, hat das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizei Steinfurt seinen Sitz.

In einer eigens eingerichteten Ausstellung kann beispielsweise vorgeführt werden, wie man sich technisch vor Einbrüchen schützen kann. Außerdem gibt es einen Bereich für Vorträge und Infoabende. In diesem Bereich wird es im April und Mai mehrere Präventionsveranstaltungen geben.

Immer wieder werden auch im Kreis Steinfurt Bürgerinnen und Bürger Opfer von Einbrüchen, Taschendiebstählen oder Betrügereien an der Haustür, am Telefon oder im Internet. Eine Aufgabe der Polizei ist es, den Menschen nahezubringen, wie sie sich vor solchen Straftaten schützen können. Daher laden die Experten der Kriminalprävention zu vier Vortragsnachmittagen ein.

   -	Los geht es am Mittwoch, 15. April, um 17 Uhr mit dem Thema 
"Sicher wohnen - Wie sichere ich mein Eigenheim vor Einbruch?". -	 
Der zweite Vortrag am Mittwoch, 29. April, ebenfalls um 17 Uhr widmet
sich dem Thema "Einbruchsschutz für Gewerbetreibende - Wie sichere 
ich mein Geschäft oder meinen Betrieb vor Einbruch und Vandalismus?".
-	Weiter geht es am Mittwoch, 6. Mai, um 17 Uhr mit dem Vortrag 
"Sicher leben - Schutz vor Kriminalität im Alter: Taschendiebstahl 
und Gefahren an der Haustür." -	Den Abschluss bildet am Mittwoch, 27.
Mai, um 17 Uhr der Vortrag "Sicher leben - Schutz vor Kriminalität im
Alter: Telefonbetrug und Gefahren im Internet."

Zu allen vier Veranstaltungen sind interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Veranstaltungsort ist der Ausstellungsraum an der Marktstraße 17. Parken ist am Parkplatz Klostergarten möglich.

Zur besseren Planung wird jeweils bis einen Tag vor der Veranstaltung um Anmeldung gebeten - per E-Mail an kkkp/o.steinfurt@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 05971/938-5910.

Wir freuen uns auf Sie!

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 14:00

    POL-ST: Emsdetten, Geschädigte bei Straßenraub mit Waffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

    Steinfurt (ots) - Am späten Mittwochabend (01.04.) ist es an der Kirchstraße in der Innenstadt zu einem Straßenraub gekommen. Drei Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen. Zwei Geschädigte befanden sich gegen 21.45 Uhr mit ihrem Pkw in der Kirchstraße, als sie dort von einer unbekannten Person angehalten und angesprochen wurden. Der Unbekannte kam zum Auto ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 12:49

    POL-ST: Lienen, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Lienen (ots) - In Holperdorp haben Unbekannte an der Einmündung Holperdorp/Holperdorper Straße (K30/K31) ein Verkehrsschild, das auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung hinweist, abmontiert und an einer anderen Stelle wieder angebracht. Die Polizei ermittelt in einer Straftat wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Verkehrszeichen begrenzte vor einer Kurve die Geschwindigkeit auf 50 km/h. Dieses Schild ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren