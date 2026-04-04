Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Vortragsreihe des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz, vier Veranstaltungen im April und Mai in den Räumen an der Marktstraße

Rheine (ots)

Mitten in der Innenstadt von Rheine, an der Marktstraße 15-17, hat das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizei Steinfurt seinen Sitz.

In einer eigens eingerichteten Ausstellung kann beispielsweise vorgeführt werden, wie man sich technisch vor Einbrüchen schützen kann. Außerdem gibt es einen Bereich für Vorträge und Infoabende. In diesem Bereich wird es im April und Mai mehrere Präventionsveranstaltungen geben.

Immer wieder werden auch im Kreis Steinfurt Bürgerinnen und Bürger Opfer von Einbrüchen, Taschendiebstählen oder Betrügereien an der Haustür, am Telefon oder im Internet. Eine Aufgabe der Polizei ist es, den Menschen nahezubringen, wie sie sich vor solchen Straftaten schützen können. Daher laden die Experten der Kriminalprävention zu vier Vortragsnachmittagen ein.

- Los geht es am Mittwoch, 15. April, um 17 Uhr mit dem Thema "Sicher wohnen - Wie sichere ich mein Eigenheim vor Einbruch?". - Der zweite Vortrag am Mittwoch, 29. April, ebenfalls um 17 Uhr widmet sich dem Thema "Einbruchsschutz für Gewerbetreibende - Wie sichere ich mein Geschäft oder meinen Betrieb vor Einbruch und Vandalismus?". - Weiter geht es am Mittwoch, 6. Mai, um 17 Uhr mit dem Vortrag "Sicher leben - Schutz vor Kriminalität im Alter: Taschendiebstahl und Gefahren an der Haustür." - Den Abschluss bildet am Mittwoch, 27. Mai, um 17 Uhr der Vortrag "Sicher leben - Schutz vor Kriminalität im Alter: Telefonbetrug und Gefahren im Internet."

Zu allen vier Veranstaltungen sind interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Veranstaltungsort ist der Ausstellungsraum an der Marktstraße 17. Parken ist am Parkplatz Klostergarten möglich.

Zur besseren Planung wird jeweils bis einen Tag vor der Veranstaltung um Anmeldung gebeten - per E-Mail an kkkp/o.steinfurt@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 05971/938-5910.

Wir freuen uns auf Sie!

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