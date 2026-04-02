Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Geschädigte bei Straßenraub mit Waffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots)

Am späten Mittwochabend (01.04.) ist es an der Kirchstraße in der Innenstadt zu einem Straßenraub gekommen. Drei Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Geschädigte befanden sich gegen 21.45 Uhr mit ihrem Pkw in der Kirchstraße, als sie dort von einer unbekannten Person angehalten und angesprochen wurden. Der Unbekannte kam zum Auto und griff die geschädigte Autofahrerin durch das geöffnete Fahrerfenster an. Der Beifahrer stieg aus, um zu helfen. Daraufhin wurde er von zwei weiteren unbekannten Tätern körperlich angegriffen.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten die Täter die Herausgabe von Geld. Die Täter erbeuteten Bargeld, Einkäufe, eine Tasche sowie einen Schlüsselbund. Sie flüchteten mit einem Audi mit Coesfelder Kennzeichen (COE) in Richtung Innenstadt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der Mann, der das Auto der Geschädigten zum Anhalten brachte, war etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schwarz gekleidet. Er war dunkelhäutig. Die beiden anderen Täter waren ebenfalls männlich. Sie waren komplett schwarz gekleidet, ihre Gesichter waren vermummt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Wache in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

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