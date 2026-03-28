Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Realistische Einsatzübung im Seniorenhof Voss: Löschzug Wienhausen probt den Ernstfall

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Wienhausen (ots)

Am frühen Abend des 26. März 2026 wurde der Löschzug Wienhausen, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Wienhausen, Bockelskamp, Offensen und Oppershausen, gemeinsam mit dem Einsatzleitwagen aus Langlingen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Seniorenhof Voss alarmiert.

Noch während sich die Kräfte auf der Anfahrt befanden, wurde seitens der Leitstelle eine Alarmstufenerhöhung ausgelöst. Ursächlich hierfür war, dass zwischenzeitlich ein bestätigter Zimmerbrand gemeldet werden konnte.

Vor Ort eingetroffen erhielt der Einsatzleiter die Information, dass sich mehr als 20 Personen im Objekt aufhalten sollten. Umgehend ließ er daher erneut die Alarmstufe erhöhen und die Brandbekämpfung sowie die Evakuierung der Bewohner einleiten. Um möglichst schnell und effizient agieren zu können, wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet und eine Patientensammelstelle errichtet.

Während der Brand in einem der Patientenzimmer schnell lokalisiert, der Bewohner gerettet und der Brand gelöscht werden konnte, kamen bei der Evakuierung der mehr als 30 Zimmer zahlreiche Trupps unter Atemschutz zum Einsatz, welche weitere 20, teilweise bettlägerige, Patienten evakuieren mussten.

Zur Erleichterung aller Beteiligten stellte sich dieses für alle Einsatzkräfte kräfte- und nervenaufreibende Szenario als realistische Einsatzübung heraus.

Ziel dieser Übung war es die komplexen Herausforderungen einer solchen Einrichtung in einem möglichst realistischen Szenario kennenzulernen und die meist nur in der Theorie besprochenen Abläufe in die Realität umsetzen zu können. Hierbei kamen insgesamt 26 Statisten aus befreundeten Feuerwehren zum Einsatz.

Ein großer Dank gilt hierbei dem neuen Betreiber der Liegenschaft, die "Medikom Ambulanter Pflegedienst GmbH", die die frisch renovierten Räumlichkeiten für das Übungsszenario zur Verfügung stellten. Übungen in solchen Objekten sind sonst, wenn überhaupt, nur schwer umsetzbar.

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