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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Lienen (ots)

In Holperdorp haben Unbekannte an der Einmündung Holperdorp/Holperdorper Straße (K30/K31) ein Verkehrsschild, das auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung hinweist, abmontiert und an einer anderen Stelle wieder angebracht. Die Polizei ermittelt in einer Straftat wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Das Verkehrszeichen begrenzte vor einer Kurve die Geschwindigkeit auf 50 km/h. Dieses Schild wurde entfernt und in etwa 100 Meter Entfernung auf einem anderen Abschnitt angebracht. So entstand für die Verkehrsteilnehmer der Eindruck, dass sie auch im Kurvenbereich weiterhin mit 70 km/h fahren dürfen, wie es vor diesem Bereich erlaubt ist. Zu Unfällen ist es, trotz der entstandenen erheblichen Gefährdung, zum Glück nicht gekommen.

Auf der beliebten Motorradstrecke in Holperdorp ist es bereits in den vergangenen Tagen zu weiteren Straftaten gekommen. So brachten Unbekannte Plakate an der Holperdorper Straße an, auf denen ein Fahrverbot für Motorradfahrer ab dem 1. April angekündigt wurde. Zudem wurden Verkehrszeichen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen von 50 km/h angebracht, wo tatsächlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung besteht. Auch zu diesen Straftaten ermittelt die Polizei.

Darüber hinaus wurden ohne Genehmigung größere rote Kreuze direkt am Fahrbahnrand aufgestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Wer in einem der Fälle Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass das Entfernen oder Manipulieren von angeordneten Verkehrszeichen eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellt. Diese Handlungen sind Straftaten, die durch die Polizei im Kreis Steinfurt konsequent verfolgt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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