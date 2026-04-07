Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Kind stürzt mit E-Scooter

Mettingen (ots)

Am Sonntag (05.04.) ereignete sich gegen 15.50 Uhr auf der Tüöttenstraße in Höhe der Hausnummer 8 ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 11-jähriges Mädchen aus Mettingen ist mit einem geliehenen E-Scooter auf der Straße gefahren. Nach einer kurzen Strecke von circa 2 Metern stürzte sie in Höhe der Hausnummer 8 aus unbekannten Gründen. Bei dem Sturz verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Es entstand kein Sachschaden.

Die Polizei weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass das Fahren von Elektrokleinstfahrzeugen, wie zum Beispiel E-Scootern, erst ab dem 14. Lebensjahr erlaubt ist. Zudem appelliert die Polizei an die Nutzer dieser Fahrzeuge einen Helm zu tragen. Dieser kann vor schweren Verletzungen im Falle eines Unfalls schützen.

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