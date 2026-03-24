Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Einfamilienhaus

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 19.03.2026, 00:00 Uhr, und Montag, dem 23.03.2026, 11:00 Uhr, kam es an der Fichtenstraße in Haselünne zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten diverse Schränke.

Die Täter entwendeten verschiedene Gegenstände. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

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