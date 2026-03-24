Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Werkhalle - Kupferkabel entwendet

Emsbüren (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 22.03.2026, 10:00 Uhr, und Montag, dem 23.03.2026, 06:50 Uhr, kam es an der Bechsteinstraße in Emsbüren zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter überwanden einen etwa zwei Meter hohen Doppelstabmattenzaun und gelangten so auf das Gelände einer Institution. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Werk- beziehungsweise Lagerhalle.

Aus der Halle entwendeten die Täter offenbar gezielt rund 500 Kilogramm Stromkabel aus Kupfer.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzbergen unter der Rufnummer 05976/94855-0 zu melden.

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