Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Kindertagesstätte

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 22.03.2026, 10:00 Uhr, und Montag, dem 23.03.2026, 06:55 Uhr, kam es an der Elsterstraße in Lingen zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten verschiedene Gegenstände.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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