Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Dieseldiebstahl auf Baustelle

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 20.03.2026, 12:00 Uhr, und Montag, dem 23.03.2026, 12:15 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Schützenstraße in Nordhorn zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Bagger rund 200 Liter Diesel. Zudem versuchten sie, den Tank eines weiteren Fahrzeugs zu öffnen, was jedoch misslang.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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