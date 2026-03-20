Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Staatliche Feintechnikschule (18./19.03.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist ein unbekannter Täter in die Staatliche Feintechnikschule in der Rietenstraße eingebrochen. Er verschaffte sich unbefugt Zutritt und machte sich anschließend an mehreren Türen innerhalb des Gebäudes zu schaffen.

Ob er etwas entwendete, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im zwischen 19 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges im Bereich der Schule beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Revier Schwenningen zu melden.

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