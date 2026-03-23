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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin nach Streit im Straßenverkehr angegriffen - Zeuge gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag, den 23.03.2026, gegen 11:40 Uhr, kam es in Papenburg in der Dieckhausstraße zu einem Übergriff im Zusammenhang mit einem vorangegangenen Streit im Straßenverkehr.

Eine 54-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als es zuvor auf dem Grader Weg zu Unstimmigkeiten mit einem bislang unbekannten Autofahrer kam. Nachdem der Mann die Frau zunächst überholt hatte, wartete er in der Dieckhausstraße auf sie.

Dort bremste er die Radfahrerin aus, stieg aus seinem Fahrzeug und griff sie körperlich an. Er packte sie am Kragen, bedrohte sie verbal und schubste sie anschließend über die Fahrbahn. Die Frau blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 m groß

schlank

etwa 50 bis 60 Jahre alt

sprach akzentfreies Deutsch

trug eine dunkle Arbeitshose sowie sogenannte "Crocs"

Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Vorfall. Es soll sich um einen Mann handeln, der aus einem der umliegenden Häuser (Bereich Hausnummern 18 bis 21) kam. Die Personalien dieses Zeugen sind bislang nicht bekannt.

Dieser Zeuge sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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